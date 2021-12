Farofa da Gkay: documentário sobre a festa será lançado em breve

Segundo a influenciadora, os três badalados e exclusivos dias de diversão no Marina Park se tornarão um documentário, que ainda está sendo gravado. O evento realizado em Fortaleza custou R$ 2,8 milhões

A Farofa da Gkay e rendeu muitas discussões nas redes sociais, das participações de celebridades às reconciliações emocionadas. E segundo sua organizadora, a influencer Gessica Kayane, os três badalados e exclusivos dias de evento se tornarão um documentário que ainda está sendo gravado. A festa durou três dias, entre o domingo, 5, e a quarta-feia, 3.



Em seu perfil no Instagram, Gkay confirmou que a obra deve ser lançada em breve. “A gente preparou um documentário lindo para vocês que vai sair em breve contando tudo. Eu estou muito feliz. Queria agradecer cada artista que foi foda comigo”, relatou ela. O evento foi realizado no Marina Park, em Fortaleza, e custou R$ 2,8 milhões.



Gkay também comentou sobre a importância da Farofa, que teve sua terceira edição. “É um projeto, é conseguir reunir pessoas, artistas, fãs, amigos de infância, fãs-clubes, minha mãe, meu irmão, cantores, tiktokers, tudo junto num lugar só. Todo mundo dançando, se divertindo, só vendo e sendo feliz. É lindo demais”, declarou.

No último dia de evento, Gkay revelou que a próxima edição da Farofa, em 2022, terá uma semana inteira de festejo. Algumas das atrações, segundo ela, já foram confirmadas, como Anitta, Wesley Safadão e Belo. Gkay estava em um quarto com Rebecca e Gracyanne Barbosa quando fez a declaração, nos stories do Instagram.



