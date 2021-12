A Fazenda 13: Dayane Mello é eliminada e deixa o reality

Modelo foi a menos votada para continuar no jogo em Roça com Marina Ferrari e Solange Gomes, perdendo a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O último eliminado de A Fazenda foi o empresário Gui Araújo

A peoa Dayane Mello foi a eliminada desta semana em A Fazenda 2021. Hoje, quinta-feira, 2 de dezembro (02/12), a modelo foi a menos votada para continuar no reality rural da Record TV em Roça com Marina Ferrari e Solange Gomes.

Dayane Mello recebeu apenas 27% dos votos do público, enquanto Marina foi a favorita para continuar no jogo, com 40,26% dos votos. Já Solange recebeu 32,74% do favoritismo do público, sendo a segunda mais votada. No reality rural da Record TV, o voto é para ficar.

Sobre o assunto Conheça o elenco do reality show ‘De Férias com o Ex: Caribe’

Galã de "Pretty Little Liars" assume namoro de 18 anos com artista plástico

João Gomes confessa que já teve 'queda' por Maisa: "Sou a fim desde o Bom Dia & Cia"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira pessoa a retornar para a casa foi Marina Ferrari. A participante bateu na janela, anunciando seu retorno, bastante comemorado pelas amizades no programa. Solange, por sua vez, tocou o sino da sede e também várias celebrações. Com a saída de Dayane, veja quem continua no reality rural da Record TV:

Rico Melquiades

Aline Mineiro

Dynho Alves

Arcrebiano (Bil Araújo)

Mileide Mihaile



Marina Ferrari

Solange Gomes

MC Gui



Sthe Matos

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

Quinta eliminada: Lary Bottino

Sexta eliminada: Tati Quebra Barraco

Sétimo eliminado: Erasmo Viana

Oitavo eliminado: Tiago Piquilo

Nona eliminada: Valentina

Décimo eliminado: Gui Araújo

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araujo

Décima semana: Rico Melquiades

Décima primeira semana: MC Gui

Décima segunda semana: Rico Melquíades

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago Piquilo



Nona semana: Rico Melquiades

Décima semana: Dynho

Décima primeira semana: Aline Mineiro

Décima segunda semana: Dynho

Tags