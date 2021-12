Mileide Mihaile agradece apoio da ex-sogra durante A Fazenda

A influenciadora participou neste domingo, 12, do programa e agradeceu pelo mutirão feito pela ex-sogra, Dona Bill, com quem já teve alguns desentendimentos no passado

No programa Hora do Faro deste domingo, 12, a influenciadora e empreendedora Mileide Mihaile, eliminada na última "roça" do reality show "A Fazenda", com 32,38% dos votos, agradeceu o apoio da ex-sogra Dona Bill, mãe do cantor e pai de seu filho, Wesley Safadão. A participação de Mileide rendeu ao programa a liderança de audiência, segundo o Real Time de São Paulo, além de estar em duas posições entre os cinco primeiros assuntos do Twitter.

"Queria agradecer o carinho, dizer que tá tudo bem, tudo em paz, que eu estou feliz. Agradeço a gentileza dela (ex-sogra) ter levantado mutirões, mas que valeu, o que importa é a intenção". A influenciadora diz ainda que não esperava a torcida de Dona Bill e nem de Wesley Safadão e revela que a família do seu ex-marido sabia da sua entrada no programa.

Na Hora do Faro, em pergunta feita por Léo Dias sobre as polêmicas que poderiam surgir dentro do programa acerca de seus antigos problemas com Wesley Safadão, Mileide explica que já foi preparada mas na hora que acontece alguma situação isso acaba desestabilizando-a, apesar de achar já estar preparada.

Ainda no programa, Mileide opina sobre o adjetivo "planta" que lhes foi dado no jogo por outros participantes. "Eu não me reconhecia como uma planta, eu estava ali para o que der e vier. Só que as coisas vão acontecendo e não percebia que estava agindo como planta, mas não era uma estratégia ficar quieta, é por que é de fato é o meu jeito e talvez eu tenha me desequilibrado em algum momento do jogo", finaliza a influenciadora.

