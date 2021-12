Neymar curte foto de Bruna Marquezine no Instagram "sem querer"

Os fãs do casal 'Brumar' foram a loucura nas redes sociais depois do jogador curtir supostamente por descuido a última foto que Marquezine postou. Após a gafe o atleta retirou o like

Os fãs do casal 'Brumar' foram a loucura nas redes sociais após Neymar curtir uma sequência de fotos de biquíni postadas por Bruna Marquezine na madrugada desta sexta-feira, 10 de dezembro. Porém, pouco tempo depois, o jogador retirou a curtida nas fotos de sua ex-namorada, com quem viveu uma relação intensa entre 2013 e 2018.

Por ter sido uma ação inesperada, já que o ex-casal não se segue na rede social Instagram, a curtida foi registrada pelos internautas através de prints, antes mesmo de Neymar retirar o like. Na web, internautas que torcem pela retorno do casal vibraram com a atitude do craque. "Neymar curtiu a foto da Bruna Marquezine e logo depois descurtiu. Eles estão deixando a gente sonhar", comentou uma pessoa.

A ação do jogador de futebol dividiu as opiniões dos fãs do ex-casal. Uma parte acredita que Neymar curtiu a foto por descuido, já a outra parte acredita que a curtida foi uma forma de chamar a atenção de Marquezine, por isso retirou o like logo em seguida. No post, a atriz global aparece vestindo um biquíni asa-delta bordado com flores em um barco. Vale lembrar que Bruna foi o único relacionamento assumido por Neymar.

Veja a reação de alguns internautas sobre o assunto:

vazou vídeo que Neymar mandou a 5min atrás, na dm da Bruna Marquezine:



| Brumar |pic.twitter.com/g4h1PTHIO3 —

Bora ver né #brumar o mundo precisa de @neymarjr e @BruMarquezine juntos pic.twitter.com/AizgfcxYwv — Dino (@vitaopst) December 10, 2021 A Bruna Marquezine merece coisa muito melhor q o Neymar mas eu juro q eu não consigo kkkkk AAAAAAAAAAAAA Eu não consigo não shippar o Brumar. Me perdoa Bruna!!! — PIONASCH (@pionasch) December 10, 2021

