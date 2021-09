A Fazenda 13: Sthe Matos é a mais nova confirmada no reality

Influenciadora foi a mais votada pelo público em dinâmica do paiol e se torna a 21ª participante do reality da TV Record. Sthe entrará na casa durante a primeira festa da edição, que acontece na madrugada do sábado

A influencer Sthe Matos foi a escolhida pelo público de A Fazenda 2021 para integrar a casa, com 67,19% dos votos. Ela disputava a dinâmica do Paiol Tiktok com outros três influenciadores: Alisson Jordan, Krawk e Mah Tavares. A baiana de 22 anos entrará de surpresa durante a primeira festa da casa, na madrugada do sábado, 18 de setembro (18/09). Ela é a 21º participante confirmada no reality.

Parcial do O POVO adiantou que Sthe ganharia a dinâmica, que começou na última terça-feira, 14, durante a estreia do reality rural na TV Record. Agora, a influencer se torna a 21ª participante confirmada no programa e entrará no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Através dos stories do perfil de Sthe, a equipe da influencer agradeceu a vitória e a torcida.

Sobre o assunto Enquete A Fazenda 2021: como votar no R7

A Fazenda 13: onde assistir, horário e participantes

A Fazenda 2021: Dayane Mello desabafa ao falar sobre morte do irmão

Sthe Matos em A Fazenda 13: quem é a influencer

Com mais 9 milhões de seguidores nas redes sociais, Sthe Matos ficou popularmente conhecida depois de descobrir uma traição do marido Abner Pinheiro, também influenciador, e por anunciar um tempo depois de que o filho Apolo, de 1 ano, não era filho dele.

A Fazenda 2021: conheça o elenco completo

Foram confirmados 21 participantes para a 13ª edição de A Fazenda. Confira os nomes:

