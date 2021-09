A Fazenda 2021: Dayane Mello desabafa ao falar sobre morte do irmão

Modelo desabafou com Medrado, Aline Mineiro, MC Gui, Mileide Mihale e Gui Araújo sobre perda de Lucas Mello. Parente de Dayane morreu em fevereiro deste ano, em acidente de carro, enquanto ela estava confinada no Big Brother italiano

Confinados desde a última terça-feira, os peões de A Fazenda 2021 intensificam suas emoções durante o isolamento. A participante Dayane Mello teve uma crise de choro ao relembrar a morte do irmão, Lucas Mello, nesta quinta-feira, 16. A modelo desabafou com Medrado, Aline, Mileide e Gui Araújo sobre a perda e disse não ter superado o acontecimento.

Day se emocionou após MC Gui também compartilhar a saudade que sente do irmão, que faleceu aos 17 anos em abril de 2014. "É muito difícil, sabe? Ainda não consegui superar a morte do meu irmão. O Gui [MC] falando da morte do irmão dele, dói demais. Tenho passado o dia inteiro quase chorando sozinha, pensando no meu irmão", afirmou a ex-participante do Gran Fratello VIP, o Big Brother da Itália.

Medrado e Aline consolaram a peoa enquanto Mileide foi pegar um copo de água para a modelo. "Não quero ver você assim", aconselhou a cantora. "E quem disse que é assim?", rebateu Mello. Na área externa, Gui Araújo também foi até Dayane e tentou aconselhar a modelo. "Pensa em quanta gente não tá vendo aqui? O Brasil", tentou ajudar o influencer.

O irmão de Dayane, Lucas, faleceu em fevereiro deste ano após sofrer um acidente de carro na BR-470, em Santa Catarina. À época, Dayane estava confinada no Gran Fratello VIP e acompanhou o velório do familiar através de uma chamada de vídeo. A modelo recebeu a notícia através do irmão Juliano e de uma psicóloga. Abalada, ela retomou para a casa e optou por não desistir do reality por dois motivos: o último desejo de Lucas foi que ela fosse campeã do reality e que ela não tinha "como voltar ao Brasil por causa da pandemia", explicou a assessoria, à época.

Durante as quintas-feiras, A Fazenda 2021 tem a eliminação da Roça ao vivo. Entretanto, como a berlinda ainda não foi formada, o programa mostrará a convivência dos peões no decorrer do dia e repercussões da vitória de Gui Araújo como o primeiro fazendeiro da 13ª edição. Espera-se que a primeira Roça do programa seja organizada na próxima terça-feira.

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.

