A Fazenda: confira o elenco completo da 13ª temporada

Com data de estreia para hoje, terça-feira, 14 de setembro, "A Fazenda 13" tem elenco formado por celebridades e influencers conhecidos por polêmicas na web. A produção do programa fez o anúncio dos participantes por etapas, incluindo uma coletiva de imprensa no dia 9 de setembro e vídeos publicados no TikTok.

O reality será apresentado por Adriane Galisteu, que já adiantou como pretende agir na condução do reality. "Meu papel não é ser professora de ninguém, mas é conduzir da melhor maneira para quem está em casa. A gente tem que entregar entretenimento", declarou. "Não vou ser tão boazinha, os peões têm que seguir as regras".

Confira o elenco completo da temporada:



1. Victor Pecoraro

O primeiro participante revelado foi o ator Victor Pecoraro, conhecido pelos trabalhos em "Chocolate com Pimenta" na TV Globo, "Os Dez Mandamentos" na Record e "As Aventuras de Poliana" no SBT. É casado com a modelo Renato Muller, com quem tem duas filhas, Sophia e Rebekah.

"Estou indo pelo prêmio de 1 milhão e meio de reais", declarou. "Minha estratégia é cuidar dos bichinhos e podar as ervas venenosas", brincou.

2. Mussunzinho

O segundo nome apresentado foi Mussunzinho, filho do humorista Mussum. Já atuou nas novelas "Caminho das Índias" e "América". Também foi apresentador da TV Globinho, no ano de 2010. O artista é casado há três anos e tem um filho.

Mussunzinho afirmou que pretende entrar de coração aberto no programa e o público irá conhecê-lo de verdade. "Meu público me conhece pelos personagens, eu não tenho uma vida pública aberta. Eles poderão me conhecer agora".

3. Liziane Gutierrez

Conhecida pelas plásticas e polêmicas, Liziane Gutierrez foi a terceira participante confirmada de "A Fazenda 13". A modelo saiu na mídia internacional, no ano de 2015, ao afirmar que o cantor Jason Derulo a abandonou em Las Vegas após ela se recusar a fazer sexo com ele. Em 2016, Liziane acusou Chris Brown de ter socado seu rosto, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Dois anos depois, foi expulsa da área VIP do show de Dua Lipa ao usar uma camiseta com a hashtag "Ele sim" em apoio a Jair Bolsonaro.

"Eu não procuro barraco, porém não fujo deles", afirmou a modelo. Durante a coletiva de imprensa, Liziane foi questionada se entra em brigas por mídia, mas negou. "Não mudo minha personalidade se tem câmera ou não. Nunca fiz barraco para aparecer", declarou. "Vocês vão conhecer um lado que vai além da personalidade forte e dos barracos. Vocês vão conhecer uma Liziane Gutierrez totalmente diferente, que vocês vão amar ou odiar".

4. Nego do Borel

Em meio às denúncias de violência doméstica, Leno Maycon, conhecido como Nego do Borel, foi o quarto peão confirmado. O artista é acusado de agressão pela ex-namorada, Duda Reis. O cantor já lançou três álbuns e entre seus principais sucessos na música estão "Me Solta" e "Você Partiu Meu Coração".

Nego acredita que o público irá conhecê-lo melhor através do reality. "Eu sei quem eu sou e 'A Fazenda' dá oportunidade para o Brasil conhecer as pessoas", declarou. O artista também afirmou que não pretende mencionar os processos que estão sendo movidos contra ele. "Não quero falar sobre minha ex, está tudo nas mãos da justiça. Algumas coisas eu tenho que falar, porque fui injustiçado", afirmou.

5. Tati Quebra-Barraco

Tatiana dos Santos Lourenço, conhecida como Tati Quebra-Barraco, foi a quinta confirmada. É cantora e compositora de funk e ficou conhecida por falar abertamente em suas canções sobre sexo, empoderamento feminino, independência e amor próprio. Seus maiores sucessos são "Boladona", "Desce Glamourosa", "Sou Feia Mas Tô na Moda" e "Dako é Bom".

"As pessoas têm que ser verdadeiras, independente do jogo", declarou. Ela também disse o que acha que a fará ganhar o programa. "Acho que ser verdadeira do jeito que eu sou, falar o que eu acho, o que eu penso. Independente das circunstâncias, ser eu. Não sou atriz, não vou atuar".

6. Bil Araújo

Arcrebiano, conhecido como Bil, entra em seu terceiro reality no ano de 2021. Ele ganhou fama após participar do "Big Brother Brasil 2021". Logo em seguida, entrou para o elenco de "No Limite" e agora faz parte de "A Fazenda 13".

Bil afirmou que, diferentemente do BBB21, onde se envolveu em um relacionamento com Karol Conká, não pretende se relacionar com ninguém. Ele também diz que está indo para o reality com o objetivo de ganhar o prêmio em dinheiro.

7. Mileide Mihaile

Empresária e ex-esposa de Wesley Safadão, Mileide Mihaile foi a sétima participante confirmada. Ela é mãe de Yudhy, fruto do relacionamento com Safadão. O ex-casal tem uma relação conturbada e já tiveram diversas polêmicas expostas na mídia.

"Não tenho medo de nada, estou pronta para qualquer situação", disse Mileide sobre o reality. Na coletiva de imprensa, a empresária foi questionada se o filho ficaria com Thyane Dantas, atual esposa de Wesley Safadão. As duas não mantêm um bom relacionamento, pois Thyane era supostamente amiga de Mileide quando se envolveu com o cantor, ainda casado. A peoa respondeu que o filho ficará com o pai e a avó.

8. Dayane Mello

A brasileira ficou em quarto lugar no reality italiano e ganhou destaque na mídia brasileira após ter apoio dos brasileiros durante sua participação: ao todo, Mello foi indicada a 11 paredões e conseguiu se salvar. Entretanto, ficou em quarto lugar no Big Brother italiano.

A estadia no reality não foi nada fácil para Dayane durante o confinamento: ela chegou a se declarar bissexual para uma das participantes, sofreu com comentários considerados xenofóbicos e perdeu o irmão durante o confinamento, mas optou por continuar no programa.

9. Valentina Francavilla

A italiana é assistente de palco do apresentador Ratinho desde 2009. Ao divulgar a estadia no reality da TV Record no Twitter, comemorou: "Não via a hora de contar para vocês, sim eu estou na Fazenda!", comentou. "Espero que vocês torçam muito por mim, estou contando muito com a ajuda de vocês".

Com cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram, Francavilla é mãe de um menino de três anos e prometeu "impactar e fazer a diferença" no reality.

10. Fernanda Medrado

No TikTok, foi anunciado que Medrado é uma das peoas de "A Fazenda 13". No vídeo, a cantora afirma que está muito nervosa para o reality e que a participação em "A Fazenda" é a realização de um sonho. "O público pode esperar uma pessoa muito para cima, muito divertida", diz Medrado.

Ela também promete que trará polêmica. "Se quiserem confusão, vão ter em dobro. E eu vou curtir da melhor forma", finaliza. Fernanda também participou do reality show "Power Couple 5" neste ano.

11. Marina Ferrari

A alagoana Marina Ferrari é influencer, empresária e youtuber. Seus primeiros passos no mundo digital foram dados quando tinha apenas 17 anos de idade, por meio de um vídeo postado em 2010, no seu canal na plataforma YouTube. Hoje, possui uma marca de maquiagem própria, uma linha de produtos para cabelos, e um salão de beleza com seu nome.

A influenciadora declarou que está indo para se divertir, mas se descreve como competitiva. "Estou indo para me divertir, brincar, curtir e ser eu mesma sempre [...] Eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou a pior de todas. Mas também gosto muito de ser líder, de comandar porque sou muito competitiva. Gosto muito de provas, de ganhar e vou dar o melhor de mim", finalizou.

12. Gui Araújo

Relacionamentos com celebridades fazem parte do histórico de Gui. O primeiro foi com a influenciadora Gabi Brant, em que durou dois anos, de 2016 a 2018. Após o término, Gui confessou ter traído Gabi durante o namoro. Em 2020, Gui voltou a se relacionar com outra famosa, desta vez, Anitta. O namoro durou apenas três meses.

Ele já participou do "De Férias com o Ex", exibido na MTV, em 2016, e também integrou o elenco do programa em sua quinta temporada, em 2019, mas deixou claro que apesar de ter participado de outros programas, nesse ele irá se mostrar diferente. "Estou aqui de peito aberto para acompanhar essa experiência. Estou preparado físico e psicologicamente para enfrentar qualquer batalha [...] Podem esperar tudo diferente, não vou fazer nada igual. Estou esperando essa chance há um tempão", disse.

13. MC Gui

O funkeiro se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos, como sua festa de aniversário em meio à pandemia de Covid-19. O artista também foi detido em um cassino clandestino de luxo, no qual 200 pessoas participavam de um evento ilegal, localizado em um bairro nobre da zona sul de São Paulo.

Em 2019, o cantor compartilhou um vídeo em que tirava sarro da aparência de uma menina na Disney. "Chegamos na Disney e, mano, olha isso. Gente do céu!", declarou o funkeiro entre risadas enquanto filmava a criança. Visivelmente desconfortável, a garotinha virou o rosto, sem compreender o que estava acontecendo. À época, o vídeo repercutiu e internautas acusaram Gui de bullying.

14. Tiago Piquilo



O sertanejo, da dupla com Hugo, também faz parte do elenco de "A Fazenda 13". Ele tem 37 anos e é natural de Fartura, interior de São Paulo. Dentre seus maiores sucessos, estão: “Apaixonado”, versão em português de “Imbranato”, que ficou quase um ano entre as mais tocadas do Brasil, “Gaguinho”, “Tava Cachaça pra Nóis (Velho Barreiro)” e “Decadência”.

Tiago chamou atenção dos internautas a passar por uma cirurgia de aumento peniano recentemente. Ele também já havia feito outros procedimentos estéticos, como harmonização facial, implante capilar, rinoplastia, blefaroplastia e lipoaspiração de abdômen.

Paiol

Além dos participantes confirmados, a Record também anunciou o "Paiol", que tem a dinâmica semelhante à Casa de Vidro do "Big Brother Brasil". Quatro participantes ficarão isolados no Paiol e o público irá decidir quem deve integrar o elenco original. Confira o nome dos quatro peões:

1. Alisson Jordan

Coreógrafo e dançarino dos famosos, Alisson admitiu para Rodrigo Faro que participar do programa será mais desafiador do que treinar Anitta. Natural de Rondônia, atualmente mora em Santa Catarina e é pai de Bellatrix. Além de professor de dança, também tem um curso on-line para ensinar seus passos.

2. Sthe Matos

Natural da Bahia, Sthe tem 21 anos e é influenciadora digital. Seu nome ficou conhecido após flagrar o namorado Abner, também influenciador, com outra mulher em sua casa e divulgou tudo nas redes sociais. O ex-namorado chegou a acusar Sthe de o ter traído e que o filho do casal, Apolo, seria de outro homem. Mas a influenciadora negou e disse que ele sempre soube que Apolo não era seu filho.

3. Krawk

O piauiense de 24 anos é rapper e ficou conhecido com a música “Jogador não olha pra foto” que virou um hino entre os esportistas. Ele garantiu que durante sua participação no reality não vai deixar ninguém passar por cima ou tirar o seu valor ou o do seu trabalho.

4. Mah Tavares

A influenciadora Maria Clara Tavares também está confinada no "Paiol". Natural de Indaiatuba, interior de São Paulo, a morena acumula 12 milhões de seguidores no TikTok.

