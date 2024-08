Estrela da Casa: quem saiu ontem (20/08)? Veja o primeiro eliminado

Heloísa, Leidy e Nicole disputaram a preferência do público para continuar na competição; veja quem foi o primeiro eliminado do Estrela da Casa

O reality "Estrela da Casa" teve sua primeira eliminação na noite dessa terça-feira, 20. As cantoras Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise participaram da primeira batalha da edição. Com uma porcentagem bem próxima da segunda colocada, Heloísa foi a eliminada da semana, com 31,60% dos votos para ficar.

Em seguida, Nicole aparece com 32,65% de média e Leidy foi a primeira a ser salva com 36,05%.

Em entrevista após a eliminação, a alagoana disse que é “o começo de uma grande história (..) saio daqui com o coração cheio de alegria e gratidão”.