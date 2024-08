Casa do BBB terá novo reality da Globo; veja mudanças

Imagens da casa do Estrela da Casa foram divulgadas; decoração é inspirada no mundo da música e conta com novo espaço para os participantes do reality musical

Estrela da Casa, reality show da Globo que estreia em 13 de agosto, acontecerá na mesma casa do Big Brother Brasil (BBB). A emissora está divulgando as novidades aos poucos e mostrou nessa quinta-feira, 8, fotos inéditas do espaço do novo programa.

Com estúdio musical, quartos e área externa repaginados, o Gshow compartilhou imagens que mostram os detalhes da casa do reality. Veja os principais a seguir.

Estrela da Casa: casa do BBB ganha decoração inspirada na música

Para receber os 14 participantes do Estrela da Casa, a emissora repaginou o visual da casa mais famosa do Brasil. O local, que em abril era o lar dos brothers, agora ganhou novos ares com ambientes inspirados no mundo da música.