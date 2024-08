Muquiranas Brasil: tudo sobre o reality com quem economiza ao extremo

Muquiranas Brasil chega ao catálogo da Max Crédito: Divulgação/Max

O reality Muquiranas Brasil mal chegou no catálogo da Max e já despertou curiosidade e espanto. O programa acompanha a rotina daqueles que não medem esforços e criatividade para economizar cada centavo, além de mostrar sua relação com familiares e o estilo de vida. Transformar sacola em fio dental, passar meses sem lavar a roupa íntima, fazer vitamina com cascas de frutas encontradas no lixo, realizar a reforma na própria casa. Essas são apenas algumas das práticas que fazem parte da rotina nada comum dos participantes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Muquiranas Brasil: como funciona o reality? Patrício Campanha, 34, transformou a casa em uma estufa para economizar Crédito: Divulgação/Max

Com o total de oito episódios com duração média de 30 minutos, o reality brasileiro é inspirado em um programa de mesmo nome do Discovery Channel, que rendeu três temporadas de entretenimento e dicas inusitadas de economia aos espectadores. No Muquiranas Brasil, 14 participantes são acompanhados de perto pelas câmeras, compartilhando suas práticas diárias de economia de recursos — que vão desde a alimentação e higiene até a redução de gastos com energia e água. O programa de entretenimento promete ainda abordar a relação entre os participantes e seus familiares, além de levantar um debate a respeito do estilo de vida pão duro e até que ponto ele pode comprometer a rotina, a saúde e os relacionamentos das pessoas.

Parte dos episódios já está disponível no catálogo da plataforma Max, por meio de assinatura do serviço de streaming. Assista ao trailer completo do novo reality:

Muquiranas Brasil: horário e onde assistir O reality Muquiranas Brasil estreou seus dois primeiros episódios no dia 18 de julho. Os episódios semanais são lançados no Max, às quintas-feiras. Seguindo os horários das outras estreias do Max, a série deverá estar disponível entre 0h e 4h. Também está disponível no Prime Video, com a assinatura Discovery+.

Muquiranas Brasil: quantos episódios? A série Muquiranas tem o título original "Extreme Cheapskates" e se passa nos Estados Unidos. O episódio piloto estreou em 28 de dezembro de 2011. Na sequência foram produzidas tem três temporadas, lançadas em 2012, 2013 e 2014. Dez anos depois, estreia o "Muquiranas Brasil". Esta primeira temporada do reality com muquiranas brasileiros tem, até esta terça-feira, seis episódios disponíveis no Max. Veja quais são: 1. A muquirana raiz Vanderleia tem imóveis e já foi para a Europa! Tudo isso porque ela conhece a arte muquirana como poucos. Ela poupa cada centavo e choca todos; por exemplo, usa a mesma fita de fio dental por meses, lavando e reutilizando.

2. A muquirana feliz e o muquirana das cavernas Marli encontrou felicidade na muquiranice; entre suas práticas de economia, "herda" roupas íntimas de mulheres falecidas e reutiliza papel higiênico para limpar a casa. Já Patricio é um muquirana das cavernas e corta sua toalha de banho em quatro partes. 3. O muquirana que mora no brechó Alce é um dono de brechó tão muquirana que, para economizar, mora no trabalho mesmo tendo dois imóveis. 4. Os muquiranas negociadores Unidos pela paixão e pela muquiranice, celebram seu amor com um ensaio fotográfico muquirana.