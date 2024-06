Novo reality da Globo arrecada R$ 300 milhões com patrocinadores

O novo reality da Globo, intitulado Estrela da Casa será comandado por Ana Clara Lima e estreia no dia 13 de agosto

Os parceiros comerciais do programa, até o momento, ultrapassam R$ 300 milhões . A lista de anunciantes conta com L'Oreal e Brilhante no combo Segmento, dedicados a ações especiais dentro da casa; e Budweiser e Mercado Pago em combo Dinâmica, destinado diretamente aos participantes do reality.

A rede Globo já tem nova aposta para o segundo semestre deste ano: o reality show Estrela da Casa , que já possui apoio comercial. Mesmo com o lançamento da programação marcado para o dia 13 de agosto , a atração vendeu todas as principais cotas de patrocínio e precisou abrir um espaço extra motivado pela alta demanda.

Segundo o portal F5, a cota Melodia, a principal do reality, foi comprada pelo banco digital Mercado Pago, L’Oreal, Budweiser e Perdigão. Mercado Livre, também dona do Mercado Pago, pagou pelo espaço de duas cotas.

Ao somar, os dois combos resultam em R$ 57,1 milhões . Junto a todas as vendas realizadas até o momento, a Globo já tem caixa de R$ 308,7 milhões com o programa. A expectativa da empresa é superar a faixa de R$ 400 milhões.

Programa Estrela da Casa

Estrela da Casa será apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima e conta com direção artística de Creso Eduardo Macedo e Rodrigo Dourado, produção de Maiana Timoner e direção de gênero de Boninho.

A atração terá exibição na TV Globo, com programação extra no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.

O programa de 50 episódios será exibido diariamente. Os participantes serão cantores anônimos e ficarão confinados em uma casa, como no BBB. A ideia principal do reality é proporcionar ao grupo viver o processo de criação de uma carreira musical dentro da casa.



A junção dos fatos do show televisivo ser de confinamento, ter entregas semelhantes ao BBB e ter a direção de Boninho facilitou as vendas no mercado.