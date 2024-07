Davi Brito diz que só fechou uma publi após BBB e busca parcerias

"Mas apareceram algumas propostas. Estamos avaliando e vendo a melhor possibilidade para fazer novas publicidades e entrar no mercado publicitário", afirmou.

O baiano revelou nesta segunda-feira, 8, que só assinou contrato com o site de apostas esportivas Esportes da Sorte e está buscando novas parcerias .

Apesar de ter sido o campeão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) , Davi Brito só fechou uma publicidade após a final do reality.

Ganhador do BBB 24 fala sobre novo relacionamento

A declaração foi dada em resposta a uma caixinha de perguntas aberta no story do Instagram de Davi. Os seguidores também perguntaram quando Tamires Assis, que vive um romance com o baiano, irá para a Bahia.

No dia 2 de julho, o ganhador do BBB 24 fez uma série de publicações para a musa do Boi Garantido.