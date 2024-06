Tereza Seiblitz: quem é a atriz que viveu Joana em Renascer de 1993?

“Foi uma experiência que ficou guardada no meu corpo e no meu afeto, talvez a mais forte que guardo de Renascer”, disse em entrevista ao Na Telinha.

Tereza, hoje com 59 anos, aparecerá na TV neste ano em " Justiça 2 ", que estreia em abril no Globoplay.

A Joana de 1993 também sofreu pela miséria que vivia com a família, passou pelo assédio sexual do patrão, pelo suicídio do esposo na prisão e, diferente da personagem no remake, lidou com um amor proibido por um padre após ficar viúva.

Na história original também, Joaninha teria outro rumo. Alvo do assédio do Coronel Teodoro (atualmente Egídio), a moça teria um caso com o vilão. Com o decorrer da trama, no entanto, seu interesse amoroso acabou sendo o Padre Lívio.