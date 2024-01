Novela Renascer: onde se passa, qual a história e mais curiosidades

Inocêncio tem uma péssima relação com o caçula João Pedro, já que Maria Santa, sua esposa, morreu durante o parto do menino.

A trama conta a história de José Inocêncio , um fazendeiro de Ilhéus, na Bahia . A novela começa com uma promessa do personagem, feita aos pés de um jequitibá: não morrer.

De acordo com informações do Extra, a cidade de Ilhéus , situada no Sul da Bahia, foi escolhida como cenário para as filmagens em outubro de 2023.

Xamã também estreia como ator. Ele interpreta Damião, um capanga. O cantor conta que passou por uma dieta rígida para estar no elenco da novela.

Adriana Esteves, que atuou interpretando Mariana em 1993, também foi chamada para o elenco do remake, mas por conflitos na agenda ela não aceitou o convite. A atriz também enfrentou uma depressão após sua personagem sofrer diversas críticas na antiga versão da novela.

Seu esposo, Vladimir Brichta, faz sua estreia como vilão em 2024. Ele interpreta o coronel Egídio, um dos principais antagonistas da novela.

Renascer: Benedito Ruy Barbosa como autor



A novela marcou a estreia de Benedito Ruy Barbosa no horário nobre da TV Globo. Isso se deu após consolidar sua trajetória no sucesso com "Pantanal" (TV Manchete, 1990). O trabalho de Barbosa no projeto de Renascer teve início no começo dos anos 1970.

O autor teria viajado cerca três mil quilômetros no sertão da Bahia colhendo informações e histórias para desenvolver no enredo. Ele explorou no roteiro as lendas e os personagens com que se deparou na viagem, como a história do diabo trancafiado na garrafa.

Renascer: Trilha sonora de sucesso



A novela rendeu dois volumes com a trilha sonora da novela, ambos com músicas nacionais.

Daniela Mercury, Fábio Jr., Guilherme Arantes, Roberto Carlos e Caetano Veloso deram emoção há vários momentos da história.

A trilha sonora tem regravação com participação de Maria Bethânia e algumas músicas inéditas.

Renascer: Sucesso Internacional



A versão de 1993 está disponível no Globoplay desde outubro de 2021. Ela foi vendida para países como Bolívia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana e Venezuela.

A novela alcançou grande sucesso em lugares como Portugal e outros países de língua portuguesa.