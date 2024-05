Alice Carvalho: quem é a Joana de Renascer?

Alice também é roteirista e diretora Crédito: Reprodução/TV Globo

A atriz Alice Carvalho tem chamado atenção por interpretar Joana na novela Renascer ao lado de Irandhir Santos, o Tião Galinha. Além de atriz, Alice também possui diversos trabalhos na carreira como roteirista e diretora. Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, a artista tem 27 anos e se formou em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Confira a seguir mais sobre a carreira e vida pessoal de Alice. Alice Carvalho: destaques na carreira da artista

Alice ganhou destaque no remake de Renascer, da Rede Globo, em que interpreta Joana, uma mulher trabalhadora, mas que sofreu com a extrema pobreza e com o assédio do patrão.

Antes do papel na TV aberta, a atriz ficou conhecida pela atuação em "Cangaço Novo", série do Amazon Prime Video lançada em 2023. Ela interpreta Dinorah Vaqueiro, uma mulher sobrevivente da pobreza, do abandono e de abusos. Alice também participou da série “Segunda Chamada”, na Globoplay, e está no elenco de “Guerreiros do Sol”, novela também da Globoplay que tem previsão de estreia em 2025 na plataforma. O primeiro de seus grandes destaques é a websérie "Septo", na qual dirigiu e atuou. A produção de 2016 representou o Brasil em festivais na Alemanha e nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro projeto audiovisual potiguar a receber destaque em Hollywood.

LEIA TAMBÉM | Brasil ou Hollywood? Rodrigo Santoro afirma: 'Não estamos atrás' Alice carvalho: atriz de Renascer já gravou com BaianaSystem Além do destaque na atuação, Alice já dirigiu clipes do BaianaSystem e participou de um deles, “A Vida É Curta Pra Viver Depois”, o qual também roteirizou. A artista tem muitas facetas e também chegou a escrever livros: "Do Amor — e Algumas Crônicas" (2015) e "A Princesa Empoderou" (2018), um conjunto de contos e crônicas publicadas em veículos jornalísticos de Natal. No Lugar de Renascer, CONHEÇA Mania de Você, nova novela da Globo Alice Carvalho: atriz de Renascer namora uma diretora

Em relação à vida pessoal, Alice conheceu sua atual namorada, a diretora de arte Chica Caldas, durante as gravações de "Cangaço Novo" há dois anos. Em entrevista ao Extra Globo, a atriz contou sobre como seu trabalho contribuiu para assumir sua sexualidade. "A arte me deu o que comer, o que vestir, pelo quê lutar. Me deu chance de sair do armário com força de mil vendavais, de ajudar outras meninas como eu sem pestanejar, de não me sentir sozinha nunca mais. Minha realidade foi mudada pela arte", afirmou.