Tereza Seiblitz declara que sofreu assédio no início da carreira

A atriz brasileira Tereza Seiblitz contou no programa TV Fama, da Rede TV, que no início de sua carreira já sofreu assédio de um diretor, o qual ela decidiu não divulgar o nome, que tentou beijar a artista.



“No começo da carreira, sim, eu sofri, mas era outra época. Eu também era muito de briga. Então, era difícil de chegar perto de mim. Mas teve uma vez, um diretor super... que veio me dar um beijo na boca. Eu reagi: 'Como assim?'. Ele falou: 'é beijo de amigo'. Eu disse: 'Não, eu só dou beijo na boca do meu namorado. Você não é o meu namorado'. Se eu tiver que me defender, eu viro um bicho”, comenta Tereza.

Seiblitz completa: "Mas eu já vivi essa situação de constrangimento, sim. Ao fazer teste, o cara fala 'tira a blusa, eu preciso ver'. E você com 18 ou 19 anos, você fica assim, né?".



Com pena de detenção prevista de até 2 anos, a Lei nº 10.224/2001, o Governo Federal caracteriza assédio como crime de “Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”.