Tião Galinha morre em Renascer? Relembre desfecho na versão original

Tião acredita em um mito local e carrega consigo uma galinha na esperança de enriquecer, por isso ele possui o apelido Crédito: Reprodução/TV Globo

A segunda fase de Renascer trouxe reviravoltas para o público que acompanha a trama. Nos capítulos mais recentes do remake, diversos personagens chegaram na história, entre eles, Tião Galinha (Irandhir Santos). Na versão original de 1993, o catador de caranguejo era interpretado por Osmar Prado. No decorrer da trama, Tião fica totalmente obcecado pelo diabinho de José Inocêncio ao descobrir que ele pode melhorar a vida de quem o possui. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira a seguir a origem do personagem e o que acontece com ele e com sua esposa no decorrer da novela.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história) Renascer: de onde veio Tião Galinha?

Disposto a largar a vida de catador de caranguejo, Tião Galinha diz à sua esposa, Joana (Alice Carvalho), que vai embora em busca de novas oportunidades. Ela acompanha o marido e os dois se beijam no meio de mangue. Após isso, eles chegam a Ilhéus e cruzam com padre Santo (Chico Diaz) e pastor Lívio (Breno da Matta) na estrada. Os dois acolhem a família e conseguem que o coronel Egídio (Vladimir Brichta) empregue o casal em sua fazenda. Tião acredita em um mito local e carrega consigo uma galinha na esperança de enriquecer, por isso ele possui o apelido. LEIA MAIS | Agricultor suíço inspirou protagonista da novela Renascer; CONHEÇA. Renascer: Tião Galinha morre na novela?

Ao longo da trama o matuto é preso injustamente e tira a própria vida. A morte de Tião Galinha já era esperada, mas uma discussão do ator Osmar Prado com um executivo da Globo fez com que ele morresse antes da hora na versão original.

Play

Em uma entrevista de Prado à revista Caras em 2015, o artista admitiu um desentendimento que ocasionou na morte do personagem ainda na prisão. Lá Tião Galinha foi humilhado, apanhou e, tomado pela vergonha, cometeu suicídio. Ainda não existem informações concretas se o personagem terá o mesmo desfecho no remake. Renascer: o que acontece com Joana em Renascer?

Tião Galinha deixa uma carta para sua esposa. Nela, ele diz que quem trabalha e vence a fome, não ganha o pão de outra pessoa. Tião ressalta que aquele que ganha mais do que pode consumir, está pegando para si o sustento de outro.