Renascer: Inácia prevê tocaia envolvendo espírito do pai de Santinha

Inácia (Edvana Carvalho) pressente terceira tocaia contra José Inocêncio (Marcos Palmeira) e, desta vez, com uma presença sobrenatural em Renascer. Tudo começa quando Teca (Lívia Silva) é atraída pelo espírito do pai de Maria Santa (Duda Santos). Querendo descobrir o que Venâncio (Fábio Lago) quer com a adolescente, a mãe de Ritinha (Mell Muzzillo) vai até o casebre abandonado, nas terras que foram de Belarmino, e se sentirá mal com a negatividade do lugar. Veja o que irá acontecer.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)

Renascer: Inácia pressente terceira tocaia contra José Inocêncio Teca contou para Inácia que saiu do transe enquanto o Bumba corria em sua direção. Preocupada com a visão, a mãe de santo observa o casebre, quando diz que por ali há muita coisa circulando. Ela nota a presença da mãe de Santinha costurando no local. Quitéria (Belize Pombal) interrompe o que está fazendo para dizer que a hora de José Inocêncio (Marcos Palmeira) está chegando, se referindo à volta do Bumba. "Vai... Quando chegar a hora dele, ele vai... E ninguém vai poder impedir!", diz. A fala da falecida fará com que Inácia se lembre de um sonho em que via o boi indo pra cima dos filhos do produtor de cacau.