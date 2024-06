Renascer: qual foi o final de Teca na versão de 1993?

Mudanças feitas por Bruno Luperi no remake afetam o futuro da personagem. Fim pode ser diferente de como ocorreu em 1993. Confira o que esperar

Na primeira versão de Renascer, Teca foi interpretada por Paloma Duarte e era uma jovem adolescente que morava nas ruas, assim como no remake. Ela também engravidou de Du e foi acolhida por Buba.

No entanto, muitas mudanças feitas por Bruno Luperi na versão atual afetam o futuro da personagem e o fim pode ser diferente de como ocorreu em 1993. Confira o que aconteceu com a adolescente no final da novela e veja o que mudou até agora na trama de Teca.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)