Renascer: Ritinha trai Damião com dois homens e finalmente se vinga

O casamento de Ritinha começou a desandar com a chegada de Eliana na fazenda Crédito: Reprodução/Globo/Fábio Rocha

Ritinha (Mell Muzzillo) quer se vingar de Damião (Xamã) devido às inúmeras traições dele com Eliana (Sophie Charlotte) em Renascer. Depois das investidas sem sucesso em José Augusto (Renan Monteiro), a jovem busca novas opções para deixar o marido com ciúmes. A chegada de um novo personagem na fazenda faz o coração da filha de Inácia (Edvana Carvalho) estremecer. Além disso, ela planeja ter algo casual com outro filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Confira o que acontece e o que esperar do desfecho da personagem. (Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Renascer: Ritinha flerta com Du e Damião fica com ciúmes

A presença de Du (José Duboc) instaura o caos na fazenda. O jovem foi inicialmente visitar Teca (Lívia Silva), mas acaba se interessando e flertando com Ritinha em um forró no antigo bordel de Jacutinga (Juliana Paes). Damião nota a proximidade dos dois e não deixa barato. Furioso, ele ameaça matar Du com uma faca ao notar a proximidade do ex-detento com sua esposa. LEIA TAMBÉM | Ator que interpreta "Du" foi descoberto enquanto entregava comida na Globo

Renascer: Ritinha se envolve com José Bento

Apesar de estar casada com Damião, Ritinha ficou mexida com uma paixão de infância: José Augusto. No entanto, ele já estava encantado por Buba (Gabriela Medeiros) e também tinha medo do que Damião poderia fazer caso se envolvesse com a jovem. Por isso, a filha de Inácia resolve investir em algo casual com José Bento (Marcello Melo Jr). O advogado não resistirá aos encantos da jovem e terá medo de ter o caso descoberto por Damião, certo de que pode morrer nas mãos do capanga. Renascer: qual o final de Joana? VEJA o que acontece Qual o final de Ritinha em Renascer?

A presença de Du é uma das novidades da novela, pois o personagem era apenas mencionado em 1993. A chegada dele pode mudar o desfecho de alguns personagens, como o de Ritinha. Na versão original, a jovem se divorciou de Damião e se envolveu com José Bento. Eles tiveram um filho, cuja paternidade Bento não quis assumir de início. Após ser pressionado pelo pai, ele assumiu a criança e ficou ao lado da filha de Inácia. Porém, não há ainda confirmações de que isso irá acontecer no remake ou se ela terá algo mais sério com Du.