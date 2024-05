Renascer: chegada de Du na fazenda é marcada por brigas e ciúmes

A chegada deles em Ilhéus deixará a adolescente muito feliz; no entanto, Inácia (Edvana Carvalho) se questiona se Du realmente é uma boa pessoa. Damião (Xamã) fica furioso quando percebe que o rapaz anda flertando com sua esposa. Veja o que acontecerá.

Nos próximos capítulos de Renascer , Teca (Lívia Silva) será surpreendida com a notícia que Du (José Duboc) está vivo. Ele está a caminho da fazenda com Neno (Gabriel Lima) e Pitoco (Juan Queiroz) para encontrar a gestante.

Renascer: Du tenta convencer Teca a vender o bebê



Após a discussão, Teca revela para Morena (Ana Cecília Costa) a verdadeira paternidade de seu filho. E com a presença do verdadeiro pai da criança, a jovem é aconselhada a revelar tudo para José Inocêncio.

O rapaz, no entanto, deve ameaçar contar a verdade após saber que ela estava mentindo sobre Venâncio (Rodrigo Simas) tê-la engravidado. Por isso, ele a chantageia e até sugere vender o bebê para o coronel.

Renascer: Du flerta com Ritinha e gera ciúmes em Damião



A presença de Du é uma novidade na trama, pois o personagem era apenas mencionado na versão de 1993. Sua chegada então deve instaurar o caos e mudar possivelmente o desfecho de alguns personagens, como o de Ritinha.

Isso porque o jovem se interessa e flerta com a filha de Inácia em um forró no antigo bordel de Jacutinga (Juliana Paes). Mas Damião não deixa barato e ameaça matar Du com uma faca ao notar a proximidade dele com sua esposa.