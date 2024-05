Qual final de Zinha em Renascer? Personagem se envolve com uma mulher

O público já havia notado o ciúme da personagem pela professora Lu, o que indicava seu interesse por pessoas do mesmo sexo. No entanto, ela viverá um romance inesperado com outra mulher na reta final da novela das nove.

Além do enredo de Buba (Gabriela Medeiros) e a presença de Du (José Duboc) serem novidades no remake de Renascer , o autor Bruno Luperi fará uma mudança importante envolvendo Zinha (Samantha Jones), que era um homem na versão original.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Zinha fica com quem em Renascer?



De acordo com informações do O Globo, Zinha terá um romance com Joana (Alice Carvalho). Na versão original, a mulher de Tião tinha se envolvido com Lívio após a morte do marido.

O primeiro contato entre as duas não deve demorar a acontecer. O desfecho de Tião (Irandhir Santos) também deve sofrer alterações. Em 1993, ele cometeu suicídio na cadeia após ser preso injustamente e agora a morte do personagem será mostrada de forma diferente.