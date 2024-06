Renascer: exame de DNA revela que Teca é parente de Maria Santa

O teste de DNA para verificar a paternidade do filho de Teca revelará algo mais impressionante: a origem da garota. Veja o que acontece

No entanto, o resultado revelará algo muito mais impressionante que apenas a verdade sobre o verdadeiro pai da criança: o parentesco da jovem com a família de Maria Santa. Confira o que irá acontecer.

A verdade sobre a paternidade do filho de Teca (Lívia Silva) está prestes a ser revelada em Renascer . Mariana (Theresa Fonseca) persuadiu José Inocêncio (Marcos Palmeira) a exigir que a menina fizesse um exame de DNA.

José Inocêncio acaba cedendo e a adolescente não tem outra opção a não ser realizar o exame. Ela foge para a antiga casa de Venâncio (Fábio Lago) temendo a reação do coronel. Mas acaba encontrando Maria Santa (Duda Santos), que a acalma e a incentiva a voltar sem temer a verdade.

Mariana sente inveja da gravidez de Teca, e após ouvir uma conversa entre Bento (Marcello Melo Jr.), Augusto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros) sobre a paternidade do bebê de Teca, ela influencia mais ainda seu marido a pedir o teste de DNA.

Renascer: exame de DNA revela que Teca possui sangue de Maria Santa

José Inocêncio reúne todos na sala de casa para descobrir a verdade. Com o resultado, Buba então confirma que o bebê de Teca não é filho de Venâncio. Mas em seguida, Augusto apresenta a outra parte do relatório.

“Apesar de Venâncio não ser o pai da criança, existe uma relação genética, ou melhor, um parentesco, entre Teca e o filho dela com a nossa família”, afirma o médico.

Ele ligará para o laboratório para entender o resultado e, em seguida, explicará para todos que Teca faz parte da família da mãe, Maria Santa.

Renascer: Rachid confirma que Teca é neta de Marianinha

Mesmo decepcionado com a mentira sobre ter um neto, José Inocêncio acolhe Teca e reconhece seu vínculo com a família de sua falecida esposa. Enquanto isso, Rachid decide entregar a carta deixada por Marianinha para o coronel.

Ele aparece na fazenda no momento em que todos estão absorvendo o resultado do exame de DNA. Ao escutar o nome do pai de Teca, o libanês esclarece à família que a adolescente é neta de Marianinha.