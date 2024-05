Procurando o que assistir? Confira cinco novas séries para maratonar

Dica 2

Velma (MAX)

Confira a segunda temporada de Velma na MAX Crédito: Reprodução/Instagram @skoobydoobrasil

A segunda temporada da história de origem de Velma Dinkley chegou na MAX. Fugindo do óbvio, a série aborda temas nunca discutidos nas histórias da turma do Scooby-Doo, como a presença de personagens LGBTQIAPN+.



Utilizando o que o público já conhece da franquia, a animação brinca com a personalidade dos personagens em tramas inesperadas, além de contar com um humor altamente ácido, bem semelhante ao da série Rick And Morty. A história da pequena gênio da turma do mistério vai proporcionar boas risadas.

Onde assistir: MAX

Valor: a partir de R$ 18,90 / mês