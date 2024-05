Renascer: qual o final de Joana? Veja o que acontece

Bruno Luperi fez atualizações na história para se adequar aos dias de hoje e Joana deve se envolver com alguém inesperado após uma tragédia. Descubra quem

No entanto, Tião Galinha (Irandhir Santos) ficará inconformado ter que viver às custas da esposa e toma uma decisão que pode tornar o final dos dois diferentes da versão de 1993. Confira o que esperar do desfecho dos personagens.

Após Joana (Alice Carvalho) ser contratada como nova cozinheira por Rachid (Almir Sater), sua vida começa a tomar um rumo diferente em Renascer . Ela aprende vários pratos árabes e vai fazer sucesso com seus temperos em Ilhéus.

O que acontece com Joana em Renascer?

Na versão original, a mulher de Tião tinha se envolvido com Lívio após a morte do marido. No entanto, Bruno Luperi fez atualizações na história para ela se adequar aos dias de hoje e a expectativa é que a personagem tenha um desfecho diferente e inesperado.

Segundo informações do O Globo, Joana engatará um novo relacionamento na reta final da novela, desta vez com uma mulher: Zinha (Samantha Jones). O primeiro contato entre as duas não deve demorar a acontecer.

A personagem ainda deve se livrar permanentemente dos assédios e perseguições de Egídio após ele ser morto por Mariana (Theresa Fonseca) na tentativa da moça de salvar a vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira).