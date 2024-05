Atriz desistiu do grupo Now United para estar em 'Justiça 2'

Gi Fernandes integra elenco de "Justiça 2" após desistir de participar de grupo pop internacional Crédito: Divulgação/Globo/Estevam Avellar

Uma das integrantes do elenco da segunda temporada de "Justiça", Gi Fernandes, de 19 anos, desistiu de participar do grupo de pop internacional Now United para participar da série do Globoplay. As informações são do site Splash, do UOL. A desistência aconteceu em dezembro de 2022, quando ela participaria da final da competição promovida pelo grupo para a escolha de um novo membro. A atriz era uma das favoritas da seleção, tendo superado mais de 800 outros competidores.