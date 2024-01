Renascer: quem é quem na primeira versão e no remake?

Novos atores estão encarnando personagens já conhecidos por parte do público, que assistiu à versão dos anos 1990. Conheça o elenco

Para dar vida a versão jovem de José Inocêncio que se torna um grande produtor de cacau, os atores Leonardo Vieira e Humberto Carrão foram escalados no original e no remake, respectivamente.

Em 1993, nomes como Fernanda Montenegro, José Wilker e Adriana Esteves fizeram parte da obra e agora abrem espaço para Juliana Paes, Matheus Nachtergaele e Humberto Carrão no remake .

A atual novela das nove na TV Gçobo, Renascer , é um remake do folhetim de mesmo nome que foi ao ar em 1993. Novos atores estão encarnando personagens já conhecidos por parte do público, que assistiu à versão dos anos 1990.

O influente coronel Belarmino é concorrente de José Inocêncio no cultivo de cacau. Em 1993, foi interpretado por José Wilker e em 2024, por Antonio Calloni.

A dona do bordel da cidade tem duas atrizes de peso para o papel. Fernanda Montenegro fez Jacutinga na obra original, enquanto Juliana Paes assume no remake deste ano.

Antonio Fagundes fez José Inocêncio na versão adulta da primeira versão. Já no remake, Marcos Palmeira assume o papel.

Um dos irmãos de Bento, José Venâncio é interpretado por Rodrigo Simas no remake. Já na obra original, Taumaturgo Ferreira esteve no papel.

Malandro, o advogado é avesso ao trabalho e adepto a lei do mínimo esforço.

O filho fanfarrão de José Inocêncio é interpretado por Tarcísio Filho, em 1993. Marcello Melo Jr. entra no personagem em 2024.

Sócio de uma agência de publicidade tem uma carreira estabelecida. Mas na vida pessoal, o casamento com Eliana está em crise.

João Pedro



Já o filho caçula foi interpretado por Marcos Palmeira na obra original. Em 2024, Juan Paiva entra no elenco.

Eliana

A mulher sedutora, esposa de José Venâncio, foi interpretada por Patrícia Pillar em 1993. No elenco atual, entra Sophie Charlotte.

É descrita como uma oportunista. No enredo, Eliana não quer ter filhos para não estragar o corpo.

Mariana

A jovem que chega com desejo de vingança e desperta o amor de José Inocêncio e de João Pedro foi interpretada por Adriana Esteves na primeira versão. No remake que está no ar, Theresa Fonseca assume.

Mariana tem por volta de 20 e tantos, mas aparenta menos do que isso. Linda e com um ar inocente, ela irá arrebatar corações com o seu jeitinho frágil e pueril, e não dará pistas de que foi até lá movida por um desejo insólito de vingança.

Jupará

O papel do mateiro conhecedor das plantas e árvores é encarnado por Cosme dos Santos na primeira versão e por Evaldo Macarrão no remake.

Deocleciano (primeira fase)

O ator Leonardo Brício dá vida à versão jovem do primeiro funcionário de José Inocêncio na primeira versão, enquanto Adanilo o interpreta no remake.

Deocleciano é padrinho de João Pedro, o filho caçula e desprezado por José Inocêncio

Deocleciano (segunda fase)

Para interpretar o sujeito corajoso e de boa índole foi escalado Roberto Bonfim, em 1993. Já no remake, o papel é de Jackson Antunes.

