Renascer: Egídio usa Eliana para se vingar de Inocêncio e Iolanda

O vilão, então, decide pagar na mesma moeda para se vingar dos dois: irá oferecer apoio a Eliana (Sophie Charlotte) para conseguir as terras que eram de Venâncio. No entanto, algo deve surgir entre os dois. Confira o que acontece nos próximos capítulos de Renascer .

Egídio (Vladimir Brichta) fica furioso quando descobre que José Inocêncio (Marcos Palmeira) decidiu ajudar sua ex-esposa no processo de divórcio. Tudo começa quando Bento (Marcello Melo Jr.) fica responsável por orientar juridicamente Iolanda (Camila Morgado) a pedido de seu pai.

Enfrentando dificuldades financeiras, Eliana decide mudar de vida terminando provisoriamente seu relacionamento com Damião (Xamã) para se concentrar em seu plano de pegar o dinheiro de Egídio.

Isso deixará Inocêncio furioso e ainda mais determinado a ajudar Iolanda a conseguir sua parte das terras de Egídio no divórcio, travando uma guerra pelas propriedades em Ilhéus.

Eliana e Egídio acabam se aproximando por terem um interesse em comum: ambos querem tirar tudo de José Inocêncio. O vilão, que também é advogado, decide representar a ex-mulher de Venâncio na batalha para pegar as terras que o falecido deixou.

Renascer: Eliana seduz Egídio e vai morar com ele

Joana (Alice Carvalho) conta para Eliana todas as coisas ruins que o ex-patrão tentou fazer com ela, mas isso só a faz pensar em usar alguns fetiches para seduzi-lo. Mesmo alertada por Mariana (Theresa Fonseca), a amante de Damião acaba se envolvendo com Egídio.

A modelo começará afirmando que eles não podem ter nenhum relacionamento enquanto ela estiver morando sob o mesmo teto que sua ex-mulher. Sem conseguir segurar a tentação, o vilão cairá nas graças da loira e a convida para morar na fazenda.

Após ir ao local, Eliana decide brincar com fetiches de Egídio. Em uma cena, ela mostra toda sua dominância ao milionário e se fantasia de Belarmino, o obrigando a chamá-la de “coronel”.

Qual o final de Eliana em Renascer?

Em determinado momento da novela, os dois até se casam e a relação parece próspera, mas Eliana seguirá vendo secretamente Damião. Se o remake seguir o roteiro original, esses encontros levam a uma gravidez inesperada.