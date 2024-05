Quem era Buba na primeira versão de Renascer?

Buba guarda um segredo de José Inocêncio por grande parte da história. Mas o que mudou entre as versões? Confira a seguir quem era a Buba em 1993

Grande sucesso de “Renascer”, assim como na versão original, Buba é uma das personagens mais queridas da novela. O remake sofreu algumas alterações, isso inclui a trama da personagem.

Na obra, ela tem um relacionamento com um dos filhos de José Inocêncio, mas guarda um segredo do protagonista por boa parte da história. Mas o que mudou entre as versões? Confira a seguir quem era a Buba em 1993.

Renascer: Buba era personagem intersexo na versão original



Na primeira versão, Buba era uma pessoa intersexo (na época chamada de “hermafrodita”), ou seja, nascida com características tanto do aparelho reprodutor masculino quanto do feminino.