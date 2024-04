Renascer: morte de Venâncio marca fim de personagens e núcleos urbanos

Mesmo sendo um personagem querido, o filho de Inocêncio é vítima de uma emboscada. Confira o que muda com a morte do personagem e quem se despede da trama

Confira a seguir , o que muda com a morte do filho de Inocêncio e quem se despede da trama.

O amigo de Venâncio já não terá mais função quando Eliana (Sophie Charlotte) se instalar na fazenda de Inocêncio e se envolverá com outros personagens. Kika deixará de lado sua relação com Bento e acabará conhecendo Eriberto.

Renascer: núcleo urbano da novela deixa de existir



De acordo com notícias de 1993, a trama foi centrada na Bahia porque pesquisas realizadas pela Globo indicavam que o público preferia o núcleo rural da novela.

Por isso, após a tragédia envolvendo Venâncio, José Bento (Marcello Melo Jr), Buba (Gabriela Medeiros) e Teca (Lívia Silva) também rumam para a Bahia, ambientando a história fora do núcleo urbano.

Renascer: quando Venâncio morre?

Em 1993, a tragédia aconteceu no capítulo 59. No remake, o episódio já foi escrito e deve ir ao ar por volta do capítulo 80. Nesta terça-feira, 25, irá ao ar o 56º capítulo da trama. Assim, a morte do filho de Inocêncio deve acontecer na segunda quinzena de abril.