No Lugar de Renascer, conheça Mania de Você, nova novela da Globo

Do mesmo autor dos sucessos “Avenida Brasil” e “Todas as Flores”, estreia no segundo semestre deste ano a produção “Mania de Você”.

Com Agatha Moreira, Gabz, Nicolas Prattes e Chay Suede no elenco, a novela sucede "Renascer", que vai ao ar às 21h30min na TV Globo.

Com texto de João Emanuel Carneiro e direção artística de Carlos Araújo, a trama conta a história de duas mulheres, Viola e Luma, que nasceram no mesmo dia e possuem vidas completamente diferentes devido às suas condições socioeconômicas. As duas se tornam amigas devido às coincidências que as unem ao longo da narrativa.