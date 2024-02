Qual final de Buba em Renascer? Personagem se envolve com irmão de Venâncio

Uma tragédia irá impedir o final feliz dos dois personagens de acordo com a versão original. Confira a seguir o que acontece com Buba em Renascer

A segunda fase de Renascer trouxe reviravoltas para o público que acompanha a trama. Nos capítulos mais recentes do remake, José Venâncio (Rodrigo Simas) e Buba (Gabriela Medeiros) estão cada vez mais envolvidos romanticamente.

No entanto, caso a trama siga o mesmo roteiro da versão original, uma tragédia irá impedir o final feliz do casal. Confira a seguir o que acontece com Buba em Renascer e o motivo de o relacionamento dela com Venâncio não dar certo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)