Renascer: ator foi descoberto enquanto entregava comida na Globo

José Duboc trabalhava com delivery para um restaurante e costumava ir a pé até a emissora para realizar as entregas das refeições. Em uma dessas ocasiões, ele foi visto por uma produtora de elenco.

"Fui fazer uma entrega onde a Marcella (Bergamo) estava e ela parou, ficou me olhando e disse: ‘Posso tirar uma foto sua?’. Eu disse que podia”, relatou Duboc em entrevista ao Gshow.

Após a foto, a produtora disse: "A gente vai conversando", lembrou. "Os dias foram passando, quando o Matheus Lelis (produtor de elenco) me ligou. Fui correndo pra casa e li que era o convite para fazer o teste de Renascer.", completou.

Renascer: carreira de ator não estava nos planos de Duboc

Depois disso, José Duboc passou por diversas etapas — incluindo uma audição em vídeo e cadastro no banco de atores da TV Globo.

"No dia que a gente foi dar a notícia para ele foi uma comoção geral no restaurante, as pessoas que trabalham com ele se emocionaram muito porque não esperavam", disse Marcella ao Gshow.

Apesar de fazer teatro, Duboc disse que não esperava entrar para o elenco de novelas. “Foi por acaso, não estava esperando, mas, com certeza, agarrei a oportunidade”, comentou.