Decreto: Camilo amplia para 80% público nos estádios e exige vacinação

A partir da próxima segunda-feira, 1º, será permitido até 80% da capacidade de público nos estádios de futebol, com exigência do esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). O governador Camilo Santana (PT), que cumpre agenda na Europa, anunciou avanço na flexibilização das medidas de isolamento no Estado por meio das redes sociais.

Além disso, a capacidade dos eventos sociais também foi ampliada: até 500 pessoas em locais fechados e 800 pessoas em espaços abertos. "No decreto também será publicada a previsibilidade de ampliação dos eventos para as próximas semanas, dependendo da avaliação das autoridades de saúde", disse o governador.



Deliberações foram feitas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia em reunião nesta sexta-feira, 29, para avaliar os índices da Covid-19 e discutir novas medidas. Próximo decreto estadual passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 1º.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na postagem, Camilo reiterou que números de casos e óbitos seguem em queda em todo o estado, ao passo em que o processo de vacinação avança. "Reforço, mais uma vez, a importância de todos os cearenses se vacinarem. Só com a imunização em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia", alertou.



Decreto anterior

Decreto anterior, anunciado no dia 15 de outubro, jogos autorizados com 30% da capacidade de público nos estádios de futebol e os templos religiosos foram liberados a funcionar com capacidade total. Além disso, lojas, eventos, equipamentos culturais e restaurantes também tiveram capacidade ampliada. As medidas começaram a valer no sábado, 16, e seguem até este domingo, 31.

Decretos na 2ª onda no Ceará

2º lockdown: o isolamento rígido em Fortaleza começou em 5 de março de 2021. No dia 13, decreto estadual estendeu as medidas para todo o Estado.

12 de abril: no dia 4 de abril, Camilo Santana anunciou o início da flexibilização no Ceará para o dia 12 de abril. Com a reabertura, foram permitidas algumas atividades de serviço e comércio em horários reduzidos, toque de recolher de segunda à sexta-feira e lockdown aos fins de semana.

17 de abril: decreto anterior foi mantido, com liberação de atividades físicas individuais em espaços públicos.

23 de abril: flexibilização avança com liberações para escolas, igrejas, templos. barracas de praia e academias de ginástica. Lockdown continua aos sábados e domingos.

30 de abril: Camilo anuncia flexibilização aos sábados e domingos, com autorização para funcionamento de comércio e restaurantes. Na semana, as regras seguem as mesmas.

7 de maio: após quatro semanas de flexibilização, o Ceará não avança na reabertura, mantendo as medidas em vigor. Dois indicadores acenderam sinal de alerta: alto patamar de internações e aumento na positividade de exames

14 de maio: Região de Fortaleza e de Sobral avançam na flexibilização, com ampliação do horário de funcionamento das atividades comerciais. Cariri, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe continuam com as mesmas restrições.

22 de maio: decreto anterior é prorrogado mantendo ampliação Fortaleza e de Sobral e medidas mais rígidas nas outras três regiões do Estado

29 de maio: decreto amplia flexibilização no Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, que passam à mesma situação de Fortaleza e Sobral. Cariri mantém restrições

4 de junho: decreto amplia horário de funcionamento de shoppings e restaurantes até 22 horas e toque de recolher vai para 23 horas. Exceção é Cariri, onde restrições são mantidas



11 de junho: governo libera aulas em todas as séries do ensino médio, amplia a capacidade de público em academias, reabre museus, bibliotecas e cinemas. Apenas o Cariri continua com restrições

18 de junho: governador anuncia prorrogação do decreto, interrompendo a sequência de reabertura. Restrições mais severas mantidas no Cariri.

25 de junho: governo libera aulas presenciais em universidades.

28 de junho: decreto autoriza o funcionamento de feiras livres.

9 de julho: anunciado aumento do horário do comércio.

23 de julho: restaurantes podem funcionar até 23 horas. Eventos podem receber até 200 pessoas.

6 de agosto: por causa da chegada da variante Delta, decreto é prorrogado sem mudanças.

20 de agosto: Camilo anuncia que restaurantes moderão funcionar até meia noite.

3 de setembro: Camilo amplia horário de comércio e academias.

17 de setembro: aulas liberadas com 100% da capacidade e anúncio de evento-teste

1º de outubro: restaurante poderão funcionar até 2h; ensino presencial reforçado

15 de outubro: jogos autorizados com 30% da capacidade; as igrejas poderão funcionar com 100% da capacidade; e lojas, eventos e restaurantes também tiveram capacidade ampliada





Tags