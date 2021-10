Novo decreto: Lojas, eventos, equipamentos culturais e restaurantes terão capacidade ampliada

Decisões foram tomadas, após deliberação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que traça as ações contra a Covid-19 no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta sexta-feira, 15, em transmissão ao vivo na tarde a ampliação da capacidade de atendimento para 80% de lojas de ruas, shoppings, cinemas e museus, além da capacidade de público em eventos sociais e corporativos para 300 pessoas em ambientes fechados e 500 em ambientes fechados, a partir de segunda-feira, 18.

Os restaurantes também devem ter a ampliação na capacidade de atendimento, bem como no número de pessoas por mesa. Esses estabelecimentos também poderão atender até às 3h, conforme anúncio feito pelo governador, ao lado do secretário Estadual da Saúde, Marcus Gadelha. As decisões foram tomadas, após deliberação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que traça as ações contra a Covid-19 no Ceará.

Sobre o assunto Camilo autoriza jogos com 30% da capacidade de público a partir deste sábado, 16

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último decreto anunciado pelo governador no dia 1º de outubro, foi concedida permissão para que escolas optem pelo ensino presencial, ficando a modalidade híbrida ou remota disponível para aqueles impossibilitados de ir às aulas devido a questões de saúde comprovadas por meio de atestado médico.

Restaurantes também receberam permissão para funcionar até às 2h. Além disso, eventos já liberados puderam funcionar com capacidade de 400 pessoas em ambiente aberto e 200 em fechado. O decreto entrou em vigor no dia 4 de outubro e segue em vigor até domingo, 17.

A única exceção é quanto ao aumento na capacidade de público nos estádios de futebol, que já passará de 10% para 30% neste sábado, e de 30% para 50% no próximo dia 23.

Decretos na 2ª onda no Ceará

2º lockdown: o isolamento rígido em Fortaleza começou em 5 de março de 2021. No dia 13, decreto estadual estendeu as medidas para todo o Estado.

12 de abril: no dia 4 de abril, Camilo Santana anunciou o início da flexibilização no Ceará para o dia 12 de abril. Com a reabertura, foram permitidas algumas atividades de serviço e comércio em horários reduzidos, toque de recolher de segunda à sexta-feira e lockdown aos fins de semana.

17 de abril: decreto anterior foi mantido, com liberação de atividades físicas individuais em espaços públicos.

23 de abril: flexibilização avança com liberações para escolas, igrejas, templos. barracas de praia e academias de ginástica. Lockdown continua aos sábados e domingos.

30 de abril: Camilo anuncia flexibilização aos sábados e domingos, com autorização para funcionamento de comércio e restaurantes. Na semana, as regras seguem as mesmas.

7 de maio: após quatro semanas de flexibilização, o Ceará não avança na reabertura, mantendo as medidas em vigor. Dois indicadores acenderam sinal de alerta: alto patamar de internações e aumento na positividade de exames

14 de maio: Região de Fortaleza e de Sobral avançam na flexibilização, com ampliação do horário de funcionamento das atividades comerciais. Cariri, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe continuam com as mesmas restrições.

22 de maio: decreto anterior é prorrogado mantendo ampliação Fortaleza e de Sobral e medidas mais rígidas nas outras três regiões do Estado

29 de maio: decreto amplia flexibilização no Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, que passam à mesma situação de Fortaleza e Sobral. Cariri mantém restrições

4 de junho: decreto amplia horário de funcionamento de shoppings e restaurantes até 22 horas e toque de recolher vai para 23 horas. Exceção é Cariri, onde restrições são mantidas



11 de junho: governo libera aulas em todas as séries do ensino médio, amplia a capacidade de público em academias, reabre museus, bibliotecas e cinemas. Apenas o Cariri continua com restrições

18 de junho: governador anuncia prorrogação do decreto, interrompendo a sequência de reabertura. Restrições mais severas mantidas no Cariri.

25 de junho: governo libera aulas presenciais em universidades.

28 de junho: decreto autoriza o funcionamento de feiras livres.

9 de julho: anunciado aumento do horário do comércio.

23 de julho: restaurantes podem funcionar até 23 horas. Eventos podem receber até 200 pessoas.

6 de agosto: por causa da chegada da variante Delta, decreto é prorrogado sem mudanças.

20 de agosto: Camilo anuncia que restaurantes moderão funcionar até meia noite.

3 de setembro: Camilo amplia horário de comércio e academias.

17 de setembro: aulas liberadas com 100% da capacidade e anúncio de evento-teste

1º de outubro: restaurante poderão funcionar até 2h; ensino presencial reforçado

Tags