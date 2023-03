Coronavírus

Ceará: Campanha com vacina bivalente contra Covid-19 começa em 27 de fevereiro

O primeiro lote com 32,4 mil doses da vacina bivalente da Pfizer já chegou ao Ceará, em 7 de fevereiro. Os próximos estão previstos para as quartas-feiras, 15 e 22, com 64,8 mil e 632.280 doses, respectivamente