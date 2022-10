Notícias ao vivo: Eleições 2022 - segundo turno

Eleições 2022: os desafios na relação do próximo presidente com o Congresso

A eleição transformou o Congresso Nacional no mais conservador da história do período democrático do País, considerando o resultado obtido nos principais colégios eleitorais.

Os partidos de direita, com predomínio das legendas do Centrão, conquistaram a maioria das cadeiras da Câmara e do Senado em disputa.

O Congresso teve uma renovação efetiva de apenas 8% de suas cadeiras nas eleições. O resultado das urnas mostrou que a maioria dos deputados e senadores eleitos já ocupou mandatos, cargos de alto escalão do governo ou é herdeira de tradicionais famílias da política.

Sem contar essas situações, sobram apenas 39 deputados sem vínculo político que tomarão posse em 2023. No Senado, só um senador eleito nunca ocupou antes um cargo público.