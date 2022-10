Eleições 2022: veja famosos que já votaram no segundo turno

11:06 | Out. 30, 2022

Uma série de famosos anunciou suas preferências nas eleições deste ano. Seja a favor de Lula (PT), seja a favor de Jair Bolsonaro (PL), celebridades se envolveram na campanha presidencial.

Na manhã deste domingo, 30, em que ocorre a votação do segundo turno, alguns famosos já registraram sua participação. Veja lista abaixo:

Eleições 2022: celebridades que já votaram

Regina Casé

A atriz e apresentadora disse que queria "ser a primeira" em sua zona eleitoral. No Instagram, ela compartilhou uma foto de seu título de eleitor e comprovantes de votação em outros pleitos.

Tatá Werneck

A humorista também votou cedo. Pelas redes sociais, ela usou o momento para relembrar o amigo Paulo Gustavo, morto por complicações da Covid-19, e que faria 44 anos neste domingo.

Hoje seria aniversário do Paulo Gustavo. Dia simbólico pra mudar esse país — Tata werneck (@Tatawerneck) October 30, 2022





Lázaro Ramos

O ator ainda não votou, mas já compartilhou o trajeto em seu Stories. Ele publicou uma foto dentro de um avião, com a legenda "voltando para votar".

Nando Reis

Embora não tenha publicado sobre a votação, o cantor postou um vídeo com referência à musica "All Star Azul", indicando que estava a caminho da zona eleitoral.

Aperto o 13 pic.twitter.com/mNpJmGf8ZK — Nando Reis (@nando_reis) October 30, 2022

Felipe Neto



O influenciador votou no fim desta manhã. A publicação no perfil do youtuber já registra mais de 300 mil curtidas.

View this post on Instagram A post shared by Felipe Neto (@felipeneto)





Pabllo Vittar

Outra que publicou o momento do voto no Instagram foi a cantora Pabllo Vittar. Ela compareceu à urna no fim da manhã.

Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck também postou nos Stories sobre o comparecimento ao segundo turno. "Tá votado", publicou, em foto com o comprovante de participação.

Juliette Freire

A cantora e ex-BBB Juliette Freire publicou nos Stories um momento com a mãe. "Já votou?", pergunta ela, e a mãe confirma que sim.

