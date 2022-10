"Pois é, o céu está bonito", diz Ciro quando questionado sobre apoio dos irmãos

O clima de distanciamento entre os irmãos Ferreira Gomes se arrasta desde o 1º turno da eleição, com divergências entre a escolha do nome para a disputa do Governo do Ceará

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) evitou falar sobre o posicionamento e a relação com os irmãos (Cid e Ivo Gomes) durante o momento de votação, neste domingo, 30. O distanciamento público entre os irmãos Ferreira Gomes se iniciou após rompimento de aliança PT-PDT, no Ceará. Questionado pelo O POVO sobre o futuro do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o engajamento dos irmãos neste 2º turno, Ciro mudou de assunto e respondeu: "Pois é, o céu está bonito. O sol amanheceu bonito hoje. Nós vamos valorizar o que tem valor."

Ciro votou na sede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O ex-ministro estava acompanhado da esposa e de assessores. Na ocasião, ele disse que seguiu orientação do partido, mas não citou o nome do ex-presidente Lula, apoiado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

O clima de distanciamento entre os irmãos Ferreira Gomes se arrasta desde o 1º turno da eleição, com divergências entre a escolha do nome para a disputa do Governo do Ceará. Durante as reuniões para decidir o candidato ao governo do Ceará, Cid apoiou o nome de Roberto Cláudio, enquanto Ivo, Cid e representantes do PT, como Camilo Santana, apoiaram a candidatura de Izolda Cela. A escolha dividiu a família e os ex-aliados.

Ainda no fim de setembro, sobre a divisão na família e o peso político da aliança, Ciro fez uma analogia sobre a traição do apóstolo Judas a Jesus Cristo. "Nosso senhor Jesus Cristo, filho unigênito de Deus, num colegiado de doze apóstolos, teve um que traiu e eu sou só um pecador", refletiu.

