Pesquisa Ipec SP: Tarcísio tem 52% dos votos válidos e Haddad, 48%

17:56 | Out. 29, 2022

Ex-ministro de Bolsonaro aparece com 4 pontos percentuais de vantagem, em empate técnico dentro da margem de erro

A mais recente pesquisa Ipec para a disputa para governador de São Paulo, divulgada neste sábado, 29, véspera da votação do segundo turno das eleições de 2022 que ocorre no domingo, 30, mostra o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 52% dos votos válidos e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) com 48%.



Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os candidatos se encontram em situação de empate técnico. Este é o último levantamento feito pelo Ipec para a disputa antes das eleições deste domingo, 30.

Na rodada mais recente, ambos os candidatos mantiveram o mesmo percentual registrado na pesquisa Ipec anterior, divulgada na última terça-feira, 25.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pesquisa Ipec - votos válidos

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 52% (=)

Fernando Haddad (PT): 48% (=)

Considerando os votos totais, quando são incluídos brancos e nulos, que nessa pesquisa aparecem com 7%, Tarcísio pontua 46% e Haddad 42%.

A sondagem divulgada neste sábado colheu a intenção de voto de 2.000 eleitores, espalhados em 84 municípios paulistas, entre os dias 27 e 29 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para ou para menos e a pesquisa pode ser consultada no site da Justiça eleitoral com o código SP-03129/2022.



Agregador de Pesquisas O POVO

O POVO+, a plataforma multistreaming de Jornalismo e Educação do O POVO, disponibiliza o Agregador de Pesquisas de intenção de voto.A ferramenta proporciona compreensão precisa e ampla do desenrolar eleitoral, com suas nuances e tendências.

Acesse o agregador de pesquisas clicando aqui.

O agregador tem números da corrida rumo à Presidência da República, governo dos estados e Senado, além da avaliação do governo federal e de governos estaduais. O projeto foi desenvolvido pelo DATADOC, o núcleo de dados do O POVO.

Acompanhe a cobertura do O POVO

Canal Eleições, com tudo da cobertura eleitoral no Ceará e pelo Brasil: opovo.com.br/eleicoes-2022

Programa Jogo Político: terça-feira, às 15 horas, com entrevistas de personalidades da política cearense e brasileira. Ao vivo no Youtube, Twitter e Facebook do O POVO.

Podcast Jogo Político: quarta-feira, às 10 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube e Facebook do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio:Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public

Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO

Tags