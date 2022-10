Ipec 2º turno em MS: Riedel vai a 53% contra 47% de Capitão Contar

Candidato do PSDB chega à véspera das eleições com seis pontos de vantagem sobre o adversário

Pesquisa Ipec para governador do Mato Grosso do Sul no 2º turno divulgada neste sábado, 29, mostra o candidato Eduardo Riedel (PSDB) com 53% dos votos válidos, contra 47% do adversário Capitão Contar (PRTB).

Na comparação com o último levantamento, divulgado no dia 21 de outubro, Riedel cresceu três pontos e Contar recuou o mesmo percentual. A contagem de votos válidos exclui brancos e nulos, seguindo a metodologia adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na apuração oficial dos votos.

Contratada pela TV Morena, afiliada da Globo no Mato Grosso do Sul, a pesquisa ouviu 800 pessoas entre a última quinta-feira, 27, e este sábado, 29. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A sondagem está registrada no TSE com o número BR-01839/2022.

No primeiro turno, Capitão Contar obteve maior votação nas urnas, ficando com 26,71% dos votos válidos, enquanto o tucano alcançou 25,16%.

