Deputada Carla Zambelli saca arma e aponta para homem; veja vídeo

A deputada federal Carla Zambelli (PL), uma das mais representativas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi filmada sacando uma arma e apontando para um homem durante este sábado, 29, em São Paulo. O caso ocorreu no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena, região onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza ato de encerramento da campanha durante esta tarde.

Na mídia, compartilhada nas redes sociais, a deputada bolsonarista aparece com uma pistola nas mãos, atravessa a rua, entra em um bar e, ao apontar a arma para um home diz: "deita no chão". Pessoas que estavam no local tentam contê-la. Ela está vestindo um blusa com a frase "mulheres com Bolsonaro e Tarcísio". O ex-ministro disputa o segundo turno das eleições para o Governo de São Paulo contra o ex-prefeito da Capital Fernando Haddad (PT).

Em perfil oficial do Instagram, a parlamentar publicou um vídeo em que aparece ao lado de policiais e afirma ter sido atacada. Ela relata que está fazendo um Boletim de Ocorrência (BO). “Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários”, conta.

Na publicação, a parlamentar conta que foi cuspida, xingada e derrubada no chão. "Quando ele me empurrou eu caí, falei que ia chamar a polícia. Ele se evadiu, eu saquei arma e fui correndo atrás dele, pedindo para ele parar porque eu ia chamar a polícia e dar flagrante", disse ao contar sua versão do ocorrido nas redes sociais.

Em outro vídeo do momento da confusão, é possível ver a deputada caindo no chão, mas ela não é empurrada pelo indivíduo a qual ela aponta a arma quando entra no bar. Nesse momento, logo após se levantar, Zambelli e outra pessoa, que saca um arma, saem correndo atrás do homem.

Segundo a Folha de S.Paulo, um tiro foi ouvido antes de a parlamentar aproximar-se do local, mas não se sabe se o disparado foi efetuado por ela.

"Estávamos na esquina da Joaquim Eugênio com a Lorena, ouvimos uma gritaria e o cara que aparece no vídeo veio correndo e ouvimos um barulho de tiro. Ele saiu correndo e aí ela veio ameaçando o cara. Ele veio muito ofegante e pedindo ajuda para as pessoas. Ele entrou no bar e eles vieram atrás", disse o jornalista Vinicius Costa ao veículo de comunicação.

Proibição do transporte de arma nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou em setembro uma resolução que proíbe o transporte de armas e munições, em todo o território nacional. A medida é válida para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) no dia das eleições, assim como nas 24 horas que antecedem e sucedem o pleito. O descumprimento da medida acarretará prisão em flagrante por porte ilegal de arma.

