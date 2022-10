Pesquisas 2º turno: Lula lidera duas e três apontam empate técnico com Bolsonaro

23:45 | Out. 29, 2022

Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, cinco pesquisas de intenção de voto foram divulgadas neste sábado, 29. Em três delas, há empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), ex e atual presidentes da República, com superioridade numérica para o líder petista EM TODAS ELAS.

Quaest, Datafolha e MDA dão empate técnico.

Na pesquisa Ipec, Lula abre vantagem de sete pontos percentuais sobre Bolsonaro. Na Atlas, a vantagem do petista é de 6,8 pontos.

Resumo das pesquisas de hoje:

Datafolha - votos válidos:



Lula: 52%

Bolsonaro: 48%

Datafolha - votos totais:

Lula: 49%

Bolsonaro: 45%

Margem de erro: 2 pontos

Ipec - votos válidos:

Lula: 54%

Bolsonaro: 46%

Ipec - votos totais:

Lula: 50%

Bolsonaro: 43%

Margem de erro: 2 pontos

Quaest - votos válidos:

Lula: 52%

Bolsonaro: 48%

Quaest - votos totais:

Lula: 46%

Bolsonaro: 43%

Margem de erro: 2 pontos

Atlas - votos válidos:

Lula: 53,4%

Bolsonaro: 46,6%

Atlas - votos totais:

Lula: 52,4%

Bolsonaro: 45,7%

Margem de erro: 1 ponto

MDA - votos válidos:

Lula: 51,1%

Bolsonaro: 48,9%

MDA - votos totais:

Lula: 46,9%

Bolsonaro: 44,9%

Margem de erro: 2,2 pontos

