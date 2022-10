Homem saca arma em ato da campanha de Bolsonaro em Caucaia

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sacando uma arma durante ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). As imagens foram feitas na manhã deste sábado, 29, no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Apoiadores do presidente faziam carreata e encontraram um carro com bandeiras de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre no segundo turno contra Bolsonaro.

Nas imagens, é possível ver as pessoas do carro segurando bandeiras em apoio a Lula. Então, um homem saca uma arma e depois a guarda em um coldre, enquanto vai para o meio da via. Em seu capacete há adesivos com o rosto de Bolsonaro e o número que o representa na urna, o 22.

Conforme uma das pessoas que estava no local na hora da ação, por volta de meio dia, a carreata de apoiadores de Bolsonaro passou buzinando para o carro com três eleitores de Lula. O homem então desde da moto para "ameaçar com a arma na mão".

Eles entraram em conflito verbal, até outro apoiador do presidente interviu para que o carro fosse embora. "Bora, passa, passa", é possível ouvir no áudio. O popular diz que, mesmo após a partida do grupo, o homem seguiu "alterado", segundando a arma no coldre.

Desde o começo de setembro, é proibido o transporte de armas e munições, em todo o território nacional, por parte de colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que sucedem.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou resolução em que o descumprimento acarretara a prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. Aprovada por unanimidade, a decisão altera a Resolução TSE 23.669/2021, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições de 2022, a qual passa a incorporar o artigo 154-A, que proíbe o transporte de armas e munições por parte dos CACs.

Na quinta-feira, 27, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) se reuniu com membros do PT e do PL para determinar horários e locais distintos para que as carreatas da véspera da eleição não se encontrassem. O objetivo era impedir o contato entre os apoiadores afim de evitar conflitos entre os eleitores. Só constavam no documento movimentações que aconteceram em Fortaleza.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura uma ocorrência em que um homem estaria armado em uma via pública em Caucaia. "Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais", afirma a pasta.

A SSPDS destacou que, diante de qualquer atitude suspeita, a população pode acionar, imediatamente, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) por meio do telefone 190. A pasta reforça ainda a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente em qualquer unidade policial, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletrônica.ce.gov.br.

