Pesquisa CNT/MDA: Lula tem 51,1% dos votos válidos e Bolsonaro 48,9%

Pesquisa do instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta sábado (29) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança no segundo turno para a presidência da República, acumulando 46,9% dos votos totais, contra 44,9% do presidente Jair Bolsonaro (PL) na pesquisa estimulada. Considerando apenas os votos válidos - são excluídos votos brancos, nulos e de eleitores que se declaram indecisos - Lula pontua 51,1% e Bolsonaro 48,9%.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 17 de outubro, Lula oscilou negativamente um ponto percentual nos votos totais (tinha 47,9%) e 2,4 pontos nos votos válidos, enquanto Bolsonaro subiu três pontos nos votos totais (tinha 44,9%) e 2,4 pontos nos votos válidos (tinha 46,5%)

Brancos e nulos somam 5,6% e indecisos, 2,6%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na análise da série histórica da pesquisa estimulada, que mostra dados desde julho de 2021, o petista apresenta neste levantamento o menor índice de intenções de votos, enquanto que Bolsonaro tem seu melhor desempenho.

Ainda segundo a pesquisa, a rejeição de ambos os candidatos está no mesmo patamar: Lula com 47% (+3) e Bolsonaro também com 47% (-3). O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01820/2022, e foi realizado entre os dias 26 e 28 de outubro.

Tags