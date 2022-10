Eleições 2022: ‘Decisão de apoiar Lula é coerente com minha vida democrática’, diz Tasso

Senador afirmou ainda haver espaço para diálogo nacional com PT, mas destacou necessidade de reconstrução do PSDB, que deve ser oposição a Elmano no Ceará

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)afirmou pouco antes de votar para presidente da República que a decisão de apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno foi “absolutamente coerente com toda a minha vida, que foi pela democracia”.



“Eu não sei por que isso surpreendeu algumas pessoas. Eu comecei a minha vida política contra a ditadura militar em um grupo de empresários, no Centro Industrial do Ceará (CIC), que se insurgiram contra a ditadura, dizendo não ao autoritarismo e se manifestando pela democracia”, lembrou o parlamentar.

“Se você olhar o PSDB histórico, Fernando Henrique, José Serra, todos estão na mesma posição. E se você olhar os nossos economistas, que fizeram o governo Fernando Henrique, todos estão na mesma posição”, acrescentou Tasso. Ele admitiu a possibilidade de diálogo nacional do partido com um eventual governo Lula, apesar das discordâncias quanto à política externa, entre outros pontos.

Tasso afirmou ainda que nas eleições para governador do Ceará quando o partido chegou a conversar com o ex-candidato Capitão Wagner (União Brasil) não houve entendimento por divergências quanto aos apoios nacionais. “Quando ele disse que era bolsonarista, nós dissemos: - Por aí não, nós vamos nos dividir”. O PSDB acabou apoiando Roberto Cláudio (PDT) no 1º turno.

O senador reconheceu que não se imaginava votando em Lula, mas que também não imaginava a eleição do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

“Não me imaginava votando no PT, porque o PT se tornou nosso grande adversário. Aqui no Ceará, eu sempre fui considerado o inimigo número 1 do PT, mas eu nunca imaginei um Bolsonaro na Presidência da República, também. Foi um choque, um Bolsonaro com suas ideias, suas práticas e suas atitudes, na Presidência da República. E eu não posso deixar de reconhecer no Lula um democrata”, ressaltou.

Reconstrução do PSDB

O senador defendeu a importância de reconstrução estadual e nacional do PSDB, destacando alguns dos nomes tucanos em disputa no 2º turno para governos estaduais, tais como Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul; Raquel Lyra, em Pernambuco; Pedro Cunha Lima, na Paraíba; além de Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul.

“Eu acho que o PSDB deve pensar e se reconstruir nacionalmente. Temos quatro nomes excelentes, jovens com uma cabeça nova”, destacou o parlamentar cearense.

Cenário local

Quanto ao Ceará, Tasso afirmou que o partido deve ser oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), mas sem fechar possibilidade ao diálogo.

“Em princípio, aqui também é tempo de reconstrução do PSDB. Nós tivemos um episódio interno muito triste por conta de uma trama decepcionante. Nós temos que reconstruir o partido, mas minha opinião pessoal é de que sejamos oposição”, concluiu, acrescentando não ter sido procurado pelo futuro governador do Estado.

