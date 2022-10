Moraes diz que horário de votação não será estendido após operações da PRF

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou em coletiva de imprensa que os eleitores brasileiros não foram prejudicados com as operações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), neste domingo, 30, no 2º turno das eleições. Ele negou que a votação será adiada em decorrência das operações.

"Nada de adiamento do término da votação. A votação termina 17 horas como programado sem nenhum problema porque não há necessidade de superlativizar essa questão. Eu volto a dizer. Foram casos em que nenhum eleitor voltou pra sua casa. Ou o ônibus voltou pra origem. Eles votaram."

O magistrado defendeu que o prejuízo causado a população foi apenas o atraso para chegar até o local de votação e que nenhum ônibus abordado voltou ao seu local de origem.

"O prejuízo que causou aos eleitores foi o atraso. O atraso durante aquela inspeção. Mas eu volto a dizer, nenhum ônibus voltou para origem. Todos foram para sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Todos votaram", disse Moraes após questionamento de jornalistas.

O ministro reforçou a decisão de suspender todas as eventuais operações da PRF pelo Brasil. "É importante agora, como eu disse já mais de uma hora, serem suspensa inclusive essas operações para que não haja prejuízo para aqueles eleitores que deixaram para votar no final, mas não houve nenhum prejuízo e logicamente não haverá nenhum", completou.

Investigação

O magistrado disse ainda que, em caso de prejuízo aos eleitores, as ações da PRF devem ser apuradas "caso a caso"

"Vai ser apurado, como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro", disse.

