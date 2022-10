Eleições 2022: Ciro diz que seguiu orientação do PDT, mas não cita nome de Lula

O ex-candidato a presidência do Brasil, Ciro Gomes (PDT) votou neste domingo, 30, em Fortaleza, na sede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O ex-ministro estava acompanhado da esposa e de assessores. Na ocasião, Ciro disse que seguiu orientação do partido, mas não citou o nome do ex-presidente Lula, apoiado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

"Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, foi muito correto comigo", destacou.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a ausência de Ciro na campanha à presidência do candidato apoiado pelo PDT (Lula), Ciro disse que optou pelo distanciamento para manter coerência: "Eu apoiei a decisão do partido. Eu gravei um depoimento afirmando [minha posição]. Agora eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei, o que eu penso e com aquelas minhas preocupações com futuro do Brasil", disse o pdetista.

"Eu chego com muita preocupação com o futuro próximo do País. O nível de radicalização e divisão, ao qual o sistema levou o nosso povo, é uma coisa que me preocupa gravemente. [...] Eu espero que, qualquer que seja o eleito, faça um esforço verdadeiro para reconciliar o País".

Com informações de Érico Firmo

Leia também:

Acompanhe as últimas notícias das eleições pelo Brasil

Eleições 2022: Lula vence 2º turno na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

Agregador de Pesquisas aponta: Lula 50% e Bolsonaro 44% de intenções de voto

Eleições 2022: como faz para saber onde vota

Segue proibido entrar com celular na cabine de votação

Saiba por que não pode levar o celular para a cabine de votação

Eleitor pode votar hoje mesmo que não tenha ido no 1º turno

Pode votar de bermuda e camiseta, mas não de sunga ou biquíni: veja regras

Alexandre de Moraes proíbe operações da PF e PRF no transporte público

Pesquisas 2º turno: Lula lidera duas e três apontam empate técnico com Bolsonaro

Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Segurança de Zambelli é preso por disparo de arma de fogo

Zambelli será investigada por lesão corporal, disparo e porte ilegal de arma

Pesquisas mostram cenário estável e acirrado, mas com leve vantagem para Lula

Brasil aguarda, apreensivo, um 2º turno incerto entre Lula e Bolsonaro

Homem saca arma em ato de Bolsonaro na Caucaia

Pesquisa Datafolha: Lula 52%, Bolsonaro 48% no 2º turno

Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

"O pós-eleição vai ter efeitos e é preciso vivenciar o luto", diz psicóloga

Conheça a primeira mesária totalmente cega do Ceará

Tags