Hoteis em Fortaleza: em dúvida sobre onde se hospedar? Confira dicas

Opção de hospedagem na Casa Caju Crédito: Rafael Junior/divulgação

Durante a estadia no Ceará, é essencial escolher um bom lugar para desfrutar tudo que o Estado pode oferecer: o litoral, a vida noturna, a gastronomia… São inúmeras escolhas de lazer para a família.

Conheça opções de hospedagem com atrativos que vão além do conforto. Desde os hotéis na Beira Mar até os segredos das praias mais próximas, os locais são verdadeiros convites ao relaxamento: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pauli Boutique A Praia do Mucuripe, na orla de Fortaleza, tem um oásis urbano. Com alma cearense, o Pauli Boutique Hotel propõe uma experiência de hospedagem com elementos como quartos com acessibilidade, estadia pet friendly, café da manhã completo e piscina com jacuzzi integrada, além de brinquedoteca e restaurante com decoração rústica.

Localizado a 300 metros da praia, conta ainda com a Larayna, loja com seleção de marcas de roupas e artesanato exclusivos. Instagram: @pauliboutiquehotel

@pauliboutiquehotel Endereço: avenida da Abolição, 3806 - Mucuripe, Fortaleza

avenida da Abolição, 3806 - Mucuripe, Fortaleza Funcionamento: reservas 24 horas

reservas 24 horas Mais informações: (85) 99153 3735

Logo na Praia de Iracema, marca emblemática de Fortaleza, está localizado o Tintto. O hotel à beira do mar tem a praticidade e a modernidade necessárias para facilitar a estadia.

Além das acomodações, com opções que recebem até quatro pessoas e da área de lazer externa, tem o melhor da gastronomia nordestina no café da manhã.

Instagram: @tinttohotel

@tinttohotel Endereço: avenida Almirante Barroso, 727 - Praia de Iracema, Fortaleza

avenida Almirante Barroso, 727 - Praia de Iracema, Fortaleza Funcionamento: reservas 24 horas

reservas 24 horas Mais informações: (85) 3085 5168

Pousada Casa Caju

A pousada Casa Caju é um convite para o descanso. Localizada a poucos metros da praia do Cumbuco, em Caucaia, possui apenas seis bangalôs suspensos, com varanda, redário na parte inferior e amplo espaço. No café da manhã é possível pedir delícias cearenses e outros sabores, como waffles com Nutella. O atendimento é simpático e o bolinho da tarde com café revigora e prepara para a animada noite da região.