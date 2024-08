Praia de Cumbuco: o que fazer e onde ir em um final de semana

A Praia do Cumbuco, na Região Metropolitana de Fortaleza, é um dos lugares mais buscados por turistas e também por cearenses Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, a praia do Cumbuco é um dos principais polos de esportes aquáticos do Brasil. Parte do município de Caucaia, a praia também é opção de diferentes formas de lazer e gastronomia para residentes e turistas. A seguir, o Guia Vida&Arte sugere cinco programações no Cumbuco: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Duro Beach Quem conhece o Ceará sabe que os bons ventos levam à praia do Cumbuco, um pedaço do paraíso no litoral brasileiro. A paisagem composta por dunas brancas, lagoas e praias formam um cenário único propício para aventuras ao vento.

Além de ser um hotel à beira-mar, o Duro Beach é uma escola de kitesurfe e dispõe de aulas e aluguel de equipamentos e acessórios como óculos de sol, pranchas, trapézios e vestimentas com proteção UV. O local também possui restaurante aberto ao público, promove festas e pode ser reservado para eventos particulares. Instagram: @durobeach



@durobeach Endereço: rua Beatriz Correia, 64 - Praia do Cumbuco, Caucaia



rua Beatriz Correia, 64 - Praia do Cumbuco, Caucaia Contato: (85) 3318 7491



(85) 3318 7491 Mediante agendamento Lagoa do Cauípe Formada pela foz do rio Cauípe, a região é uma Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe. E o que saber antes de visitá-la? O local é surpreendente. Fica bem na praia do Cumbuco, a cerca de 30 km de Fortaleza, e é o programa certo para diferentes gostos.

Se a vontade é ter o primeiro contato com windsurfe e kitesurfe, o cenário é o ideal. É comum ver atletas profissionais se aventurando em manobras, ao mesmo tempo que pessoas de todas as idades fazem seus primeiros voos na modalidade. Já quem deseja relaxar e aproveitar as águas mornas e calmas, também está no lugar certo. Rasa, a lagoa é o playground dos pequenos, enquanto os adultos se revezam entre banhos tranquilos e os sabores regionais, preparados pelos restaurantes da redondeza. Os preços são acessíveis. A dica é ficar até as últimas horas do dia para apreciar o pôr do sol.

Endereço: Estr. Garrote Combuco - Garrote, Caucaia VEJA TAMBÉM | Guia V&A: conheça 10 lugares para ver o pôr do sol no Ceará Korea Station O sucesso dos doramas (como são chamadas as novelas coreanas) causou um boom da culinária ao redor do mundo. O Brasil, claro, não ficou de fora e os restaurantes crescem cada vez mais no Ceará. O segredo é a inovação nos insumos e sabores que vão do agridoce ao picante. Na praia do Cumbuco, em Caucaia, é possível experimentar criações gastronômicas de diferentes países e, claro, que os pratos coreanos também estão na cidade turística. À primeira vista, os nomes podem ser diferentes e as misturas de receitas, ousadas. Então, a dica é seguir a “trilha”.

A experiência pode começar com um shot de soju, bebida destilada. Logo em seguida, a dica é provar o sotok sotok, espetinho com linguiça alemã. Ou, quem sabe, o kimbab, lanche mais popular do País, preparado com arroz asiático, carne, pepino em conserva e omelete. Ainda tem o jabtche, um macarrão tradicional de batata-doce acompanhado por iscas de filé e legumes refogados. O bibimbap (arroz com vegetais e carnes, preparados em uma tigela de pedra) não pode faltar e também está disponível na versão vegetariana. Instagram: @korea.station.br



@korea.station.br Endereço: rua Almirante Pedro de Frontim, 28 - Praia de Cumbuco, Caucaia



rua Almirante Pedro de Frontim, 28 - Praia de Cumbuco, Caucaia Funcionamento: Todos os dias, exceto às quartas-feiras - 17h30min às 22h30min Madame Tequila Localizado próximo à praia do Cumbuco, na Caucaia, está o bar Madame Tequila, que encanta pela decoração floral e completamente praiana. O local é animado e oferece música ao vivo, com rodas de samba, pagode e diversos outros gêneros musicais.